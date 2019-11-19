هاني حتحوت للاعبي المنتخب الأولمبي: «كلنا معاكم.. والتاريخ أمامكم».. فيديو

وجه الإعلامي هاني حتحوت، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر الأولمبي، قبل اللقاء المقرر غدا الثلاثاء، مع منتخب جنوب أفريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما.



وقال حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «كلنا وراكم ونتمنى الفوز غدا للتأهل إلى الأولمبياد».



وتابع «أي لاعب يجب أن يحقق بطولات مع ناديه ومنتخبه ويشارك في الأولمبياد قبل الاعتزال، والتاريخ أمامكم»، معلقا «أنتم أمام خطوة لا يجوز التفريط فيها، من أجلكم ومن أجل الجماهير التي تدعمكم كونكم تمثلون مصر وليس حبا فيكم».