اخبار التوك شو.. شادى الأمير يكشف تفاصيل جديدة عن إلقاء طفليه في بير السلم.. وموعد اكتفاء مصر ذاتيا من المنتجات البترولية

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
بشرى | موعد اكتفاء مصر ذاتيا من المنتجات البترولية
قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن اكتشافات مصر من الغاز ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة بما يعادل إنتاج 8 مليارات قدم مكعب غاز في اليوم في آخر هذا العام، تجعل مصر مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي والطاقة.
وأضاف يوسف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تعتبر مركزا محوريا في البحر المتوسط لتموين أوروبا بالغاز الطبيعي ولا منافسة على الإطلاق في المنطقة وموقع مصر الجغرافي المحوري يضعها أعلى قمة تداول الغاز الطبيعي والطاقة في المنطقة .
البلاك فرايدي .. حقيقة أم نصب؟
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بدوره حتى لا يتعرض المواطنون لعمليات نصب في يوم «البلاك فرايدي».
وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد على، أن المواطنين تعرضوا خلال السنوات الماضية لعروض وهمية، اضافة الي الاعلان عن تخفيضات غير موجودة في الواقع؛ منوها بأنه تم استدعاء جميع الشركات التي أعلنت عن عروض في يوم «البلاك فرايدى».
فعلتها 3 مرات | شادى الأمير يكشف تفاصيل جديدة عن إلقاء طفليه في بير السلم
قال المطرب الشعبي شادي الأمير، أن مطلقته كانت متزوجة قبله ولديها 3 أطفال، مشيرا إلى أنه عقب الزواج منها حدثت مشاكل بينهما لرغبتها في أن يطلق زوجته الأولى وهو ما يرفضه.
وأضاف الأمير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد على، أنه خلال فترة الزواج "عامين" قامت بتحرير 6 محاضر له، مشيرا الى انه ترك طنطا مكان زواجهما وذهب الى الإسكندرية ليعيش هناك مع زوجته الأولى
قبل نهاية الشهر | الباز: تغير 20 وزيرا بالحكومة
قال الإعلامى محمد الباز، أن هناك إجراء تغييرات من 15 الى 21 وزيرا فى حكومة مصطفى مدبولى وسيكون هناك حالة انفتاح لدى الوزراء الجدد.
وأضاف الإعلامى محمد الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن التغيير ليس من اجل تغيير أوجه فقط بل من أجل زيادة الحركة فى إنجاز مشاريع وخدمات جديدة تخدم المواطنين.
تعليق تامر أمين على الجدل المثار حول خلع صابرين للحجاب
علق الإعلامي تامر أمين على الجدل المثار حول النجمة صابرين وظهورها بدون حجاب قائلا إن هذا القرار يعود إليها وليس لنا لأنه ليس هناك على الأرض من يستطيع إجبار أحد على فعل العبادة، ولكن رأينا نحوه هو النصيحة فقط وبدون عقاب.
وأضاف " أمين " خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناة " النهار "، أنه يتوجب النصيحة ولا يمكن الإجبار في الدين، وأنا لا أتحدث في مثل هذه الموضوعات، ولكن سبب حديثي اليوم هو مداخلة الفنانة صابرين أمس مع الإعلامي عمرو أديب، حيث قامت بشرح خلعها للحجاب وبررت أنه سبب لها حالة نفسية بسبب ردود أفعال الناس وتعليقاتهم وهذا ما دفعها لذلك.
ملابسات وفاة المعزول محمد مرسي داخل المحكمة.. رد قاطع من عمر مروان
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن المعزول محمد مرسي توفي في قاعة المحكمة على مرأى ومسمع من الجميع، والنيابة العامة منذ الدقيقة الاولى فتحت تحقيقا وسألت جميع المتواجدين في القاعة والمسؤولين عن السجن للتعرف على ملابسات الوفاة، والنيابة طلبت تقارير فنية دقيقة للتعرف على سبب الوفاة والحالة الوظيفية للجسم.
وأضاف عمر مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "النيابة لم تستكمل التقارير الفنية حتى الآن ومازالت مستمرة في تحقيقها للتعرف على ملابسات الوفاة".
مجدي عبد الغني يحمل اتحاد الكرة سوء نتائج المنتخب
ال مجدى عبد الغنى لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، إنه لا يوجد أحد راض عن أداء المنتخب الوطني السيئ بعد تعادله السلبي اليوم أمام منتخب جزر القمر.
وأضاف خلال مشاركته الهاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، أن التغيرات الكثيرة فى الاتحاد الكرة المصرى أثرت على أداء اللاعبين والفريق ككل سلبيا وجعلت الفريق والجهاز الفنى غير مستقرين.
بشرى | موعد اكتفاء مصر ذاتيا من المنتجات البترولية
قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن اكتشافات مصر من الغاز ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة بما يعادل إنتاج 8 مليارات قدم مكعب غاز في اليوم في آخر هذا العام، تجعل مصر مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي والطاقة.
وأضاف يوسف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تعتبر مركزا محوريا في البحر المتوسط لتموين أوروبا بالغاز الطبيعي ولا منافسة على الإطلاق في المنطقة وموقع مصر الجغرافي المحوري يضعها أعلى قمة تداول الغاز الطبيعي والطاقة في المنطقة .
البلاك فرايدي .. حقيقة أم نصب؟
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بدوره حتى لا يتعرض المواطنون لعمليات نصب في يوم «البلاك فرايدي».
وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد على، أن المواطنين تعرضوا خلال السنوات الماضية لعروض وهمية، اضافة الي الاعلان عن تخفيضات غير موجودة في الواقع؛ منوها بأنه تم استدعاء جميع الشركات التي أعلنت عن عروض في يوم «البلاك فرايدى».
فعلتها 3 مرات | شادى الأمير يكشف تفاصيل جديدة عن إلقاء طفليه في بير السلم
قال المطرب الشعبي شادي الأمير، أن مطلقته كانت متزوجة قبله ولديها 3 أطفال، مشيرا إلى أنه عقب الزواج منها حدثت مشاكل بينهما لرغبتها في أن يطلق زوجته الأولى وهو ما يرفضه.
وأضاف الأمير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد على، أنه خلال فترة الزواج "عامين" قامت بتحرير 6 محاضر له، مشيرا الى انه ترك طنطا مكان زواجهما وذهب الى الإسكندرية ليعيش هناك مع زوجته الأولى
قبل نهاية الشهر | الباز: تغير 20 وزيرا بالحكومة
قال الإعلامى محمد الباز، أن هناك إجراء تغييرات من 15 الى 21 وزيرا فى حكومة مصطفى مدبولى وسيكون هناك حالة انفتاح لدى الوزراء الجدد.
وأضاف الإعلامى محمد الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن التغيير ليس من اجل تغيير أوجه فقط بل من أجل زيادة الحركة فى إنجاز مشاريع وخدمات جديدة تخدم المواطنين.
تعليق تامر أمين على الجدل المثار حول خلع صابرين للحجاب
علق الإعلامي تامر أمين على الجدل المثار حول النجمة صابرين وظهورها بدون حجاب قائلا إن هذا القرار يعود إليها وليس لنا لأنه ليس هناك على الأرض من يستطيع إجبار أحد على فعل العبادة، ولكن رأينا نحوه هو النصيحة فقط وبدون عقاب.
وأضاف " أمين " خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناة " النهار "، أنه يتوجب النصيحة ولا يمكن الإجبار في الدين، وأنا لا أتحدث في مثل هذه الموضوعات، ولكن سبب حديثي اليوم هو مداخلة الفنانة صابرين أمس مع الإعلامي عمرو أديب، حيث قامت بشرح خلعها للحجاب وبررت أنه سبب لها حالة نفسية بسبب ردود أفعال الناس وتعليقاتهم وهذا ما دفعها لذلك.
ملابسات وفاة المعزول محمد مرسي داخل المحكمة.. رد قاطع من عمر مروان
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن المعزول محمد مرسي توفي في قاعة المحكمة على مرأى ومسمع من الجميع، والنيابة العامة منذ الدقيقة الاولى فتحت تحقيقا وسألت جميع المتواجدين في القاعة والمسؤولين عن السجن للتعرف على ملابسات الوفاة، والنيابة طلبت تقارير فنية دقيقة للتعرف على سبب الوفاة والحالة الوظيفية للجسم.
وأضاف عمر مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "النيابة لم تستكمل التقارير الفنية حتى الآن ومازالت مستمرة في تحقيقها للتعرف على ملابسات الوفاة".
مجدي عبد الغني يحمل اتحاد الكرة سوء نتائج المنتخب
ال مجدى عبد الغنى لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، إنه لا يوجد أحد راض عن أداء المنتخب الوطني السيئ بعد تعادله السلبي اليوم أمام منتخب جزر القمر.
وأضاف خلال مشاركته الهاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، أن التغيرات الكثيرة فى الاتحاد الكرة المصرى أثرت على أداء اللاعبين والفريق ككل سلبيا وجعلت الفريق والجهاز الفنى غير مستقرين.