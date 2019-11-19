إيطاليا تنهي تصفيات يورو 2020 بـ 9 أهداف في شباك أرمينيا

اكتسح منتخب إيطاليا، ضيفه أرمينيا بنتيجة 9 - 1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، على ملعب رينزو باربيرا في ختام مباريات المجموعة العاشرة لتصفيات يورو "2020".



وفرض لاعبو منتخب إيطاليا السيطرة على أحداث المباراة حيث استطاع كل من "فيدريكو كييزا ، شيرو اموبولي ،ريكاردو أورسوليني،جورجينيو، أليسيو رومانيولي، نيكولو زانيولو، ، نيكولو باريلا، شيرو اموبولي"، من تسجيل 9 أهداف متتالية .



وسجَّل إدغار بابيان لاعب منتخب أرمينيا الهدف الوحيد لصالح فريقه في الدقيقة "79"، دون وجود محاولات مجددة من أجل إحراز أهداف أخرى .



وعقب انتهاء صافرة المباراة احتل منتخب إيطاليا الصدارة برصيد 30 نقطة ليتجمد رصيد أرمينيا بـ 10 نقاط فقط في المركز الخامس.

