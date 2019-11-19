سمير كمونة: الجماهير ساعدت جزر القمر.. وغياب صلاح وفتحي والسعيد أثر على المنتخب.. فيديو

قال سمير كمونة، لاعب الأهلي السابق، إن تعادل منتخب مصر مع جزر القمر، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لا يليق باسم الكرة المصرية.



وتابع سمير كمونة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «كل ظروف المباراة لم تساعد منتخب مصر على المكسب، لكن فنيا خطوط الفراعنة كانت متباعدة، فضلا عن عدم التجانس بين اللاعبين».



وأشار سمير كمونة، إلى أن غياب محمد صلاح، وعبد الله السعيد، وأحمد فتحي، أثر سلبا على أداء المنتخب، مضيفا «الجماهير ساعدت جزر القمر الذي تحرك لاعبوه بشكل جيد، وهو ما ظهر بإنقاذ محمد الشناوي أكثر من فرصة».



وأضاف سمير كمونة، «كابتن حسام البدري يستطيع وضع النقاط على الحروف الفترة المقبلة، لاختيار لاعبين قادرين على تمثيل منتخب بلدهم».