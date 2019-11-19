منهم 7 من ذوي الاحتياجات.. رئيس حي النزهة يكشف تفاصيل تسكين سوق الجراج

أكد اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، استمرار الجهود لإخلاء شارع جسر السويس من الإشغالات، بعد خطة نقل الباعة منه إلى سوق الجراج، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



وأشار رئيس حي النزهة، إلى انه تم استكمال التسكين لـ١٢٠ باكية ضمت ١٣٦ بائعا، منهم ٧ من ذوى الاحتياجات الخاصة.



جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشرقية، أطلق حملة مكبرة، الأحد الماضي، لرفع وتسكين الباعة الجائلين من شارع جسر السويس، والذين يتسببون في تكدسات مرورية بالشارع على مدار اليوم خاصة في أوقات الذروة ، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم.



جاء ذلك برفقة اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة واللواء سليمان شتا نائب مدير الأمن بقطاع شرق واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق ورئيس حي عين شمس ومأمور قسم النزهة.



وأكد نائب المحافظ أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين وتم نقل الباعة الجائلين بمنطقة الألف مسكن إلى سوق الجراج بجسر السويس ، إذ يبلغ عددهم (١٢١) بائعا متجولا مما يسبب إشغالا وإعاقة لحركة المرور بالمنطقة، خاصة بعد أعمال التوسعة بشارع جسر السويس أمام ميدان الألف مسكن.



وأوضح أنه تم نقلهم إلي سوق مكشوف عبارة عن باكيات مفتوحة والسوق مقسم من الداخل الي باكيات فاكهة وملابس وتم الانتهاء من تسكين (٨٥) بائع متجول وسيتم إستكمال تسكين باقي الباعة اليوم.



من جانبه أكد اللواء خالد عقل أن الهدف من الحملة هو حل مشكلة المرور بمنطقة الألف مسكن، مشيرا إلى أنه سيتم ملاحظة الحالة بالمنطقة بشكل مستمر لحين الإنتهاء بسبب أعمال توسعة شارع جسر السويس.

