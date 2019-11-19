بومبيو: سنواصل حرمان داعش من موارده لضمان استقرار العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة سياسة الضغوط القصوى على تنظيم داعش الإرهابي لحرمانه من موارده التي تمكنه من نشر الإرهاب في العالم والمنطقة العربية.



وأوضح مايك بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "العقوبات الأخيرة المرتبطة بتنظيم داعش تعكس سياسة واشنطن في ممارسة سياسة الضغوط القصوى على التنظيم لحرمانه من موارده التي تمكنه من نشر الإرهاب في العالم".



وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عقوبات على شخصين و3 كيانات تركية على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.



وفي نهاية أكتوبر، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسئولين الأتراك إثر عدوان أنقرة على شمال سوريا.