ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تأهل الدنمارك وسويسرا إلى يورو 2020

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
تأهل الدنمارك وسويسرا
تأهل الدنمارك وسويسرا إلى يورو 2020
Advertisements
أ ش أ
تأهل منتخب الدنمارك إلى "يورو 2020" بعد تعادله مع مضيفه منتخب أيرلندا، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على استاد افيفا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بتصفيات اليورو.

تقدم منتخب الدنمارك في الدقيقة 73 عن طريق مارتن بريثويت ، وتعادل منتخب أيرلندا في الدقيقة 85 عبر اللاعب مات دوهيرتي.

التعادل رفع رصيد الدنمارك إلى 16 نقطة في المركز الثاني ليتأهل رفقة المنتخب السويسري متصدر المجموعة برصيد 17 نقطة والذي حقق انتصارا كبيرا علي مضيفه منتخب جبل طارق بستة أهداف مقابل هدف ، وتجمد رصيد أيرلندا عند 13 نقطة في المركز الثالث.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره..علي جمعة يكشفها

في آخر أيام شهر مولد النبي .. علي جمعة يوصي باغتنامها بـ5 أعمال

في اليوم العالمي للرجل.. 5 خطوات لإخماد نار الغيرة القاتلة

موعد مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي في دورى أبطال إفريقيا

عبد العزيز الشهوان: فيلم الممر غرس قيم الوطنية في المصريين والعرب

7 وصفات غير تقليدية للقرنبيط .. أبرزها البيتزا واليخني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أشياء عليك فحصها إذا واجهت صعوبة في تحريك الفتيس

روجينا تبهر متابعيها عبر إنستجرام بـ إطلالة أنيقة

بمكياج جذاب وإطلالة أنيقة.. عبير صبري تتألق في عيد ميلاد شقيقتها