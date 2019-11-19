تأهل الدنمارك وسويسرا إلى يورو 2020

تأهل منتخب الدنمارك إلى "يورو 2020" بعد تعادله مع مضيفه منتخب أيرلندا، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على استاد افيفا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بتصفيات اليورو.



تقدم منتخب الدنمارك في الدقيقة 73 عن طريق مارتن بريثويت ، وتعادل منتخب أيرلندا في الدقيقة 85 عبر اللاعب مات دوهيرتي.



التعادل رفع رصيد الدنمارك إلى 16 نقطة في المركز الثاني ليتأهل رفقة المنتخب السويسري متصدر المجموعة برصيد 17 نقطة والذي حقق انتصارا كبيرا علي مضيفه منتخب جبل طارق بستة أهداف مقابل هدف ، وتجمد رصيد أيرلندا عند 13 نقطة في المركز الثالث.