اليوم.. عرض الفيلم البريطاني لا تنظر الآن بمركز إبداع الإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم الثلاثاء، عرضا خاصا للفيلم البريطانى "لا تنظر الآن" ، #### don’t look now #### ، تعقبه ندوة للناقد محمد مبارك، وذلك ضمن فعاليات نادى الحرية السينمائي، بمقر المركز وسط مدينة الإسكندرية.



تدور أحداث الفيلم فى اطار من الدراما والإثارة حول زوجين يسافران إلى فينسيا فى إيطاليا عقب وفاة ابنتهما فى حادث غرق مؤلم ، حيث يقبل الزوج القيام بأعمال ترميم كنيسة قديمة ، وتقابل الزوجة شقيقتين غريبتى الأطوار فى مطعم ، وتخبرها احداهما بأنها رأت روح الإبنة ، فتتمسك الزوجة بالفكرة ، لكن الزوج يعانى من أزمة نفسية.



الفيلم البريطاني "لا تنظر الآن" من إنتاج عام ١٩٧٣، ومن إخراج نيكولاس روج ، تأليف دافنى دو مورييه ، بطولة دونالد سذرلاند ، جولى كرستى ، هيلارى ماسون ، ريناتو سكاربا.