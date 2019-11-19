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طريقة عمل مسقعة بطاطس بأسهل الخطوات

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:10 ص
طريقة عمل مسقعة بطاطس
طريقة عمل مسقعة بطاطس بأسهل الخطوات
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هاجر هانئ
مسقعة بطاطس من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.

مقادير مسقعة بطاطس:

بطاطس شرائح
باذنجان مقلي شرائح
طماطم شرائح
جبنة بيضاء
جبنة موتزاريلا
خلطة بشاميل
عصير طماطم
ثوم مفروم
لتر لبن
ملح
فلفل أسود
زيت

طريقة تحضير مسقعة بطاطس:

* لعمل البشاميل: يذوب خليط البشاميل في اللبن ويرفع على النار يقلب مع قليل من الثوم المفروم وملح وفلفل
* يستمر التقليب على نار هادئة حتى يثقل
* في صينية فرن مدهونة بالزيت ترص حلقات البطاطس وعليها حلقات الباذنجان والطماطم والجبنة الفيتا وعليها عصير طماطم ثم تكرر الطبقات مرة أخرى
* وعليها يصب البشاميل ورشة جبنة موتزريلا
* تدخل فرنا ساخنا حتى يحمر وجهه
* يقدم ساخنا
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