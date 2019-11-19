طريقة عمل مسقعة بطاطس بأسهل الخطوات

مسقعة بطاطس من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.



مقادير مسقعة بطاطس:



بطاطس شرائح

باذنجان مقلي شرائح

طماطم شرائح

جبنة بيضاء

جبنة موتزاريلا

خلطة بشاميل

عصير طماطم

ثوم مفروم

لتر لبن

ملح

فلفل أسود

زيت



طريقة تحضير مسقعة بطاطس:



* لعمل البشاميل: يذوب خليط البشاميل في اللبن ويرفع على النار يقلب مع قليل من الثوم المفروم وملح وفلفل

* يستمر التقليب على نار هادئة حتى يثقل

* في صينية فرن مدهونة بالزيت ترص حلقات البطاطس وعليها حلقات الباذنجان والطماطم والجبنة الفيتا وعليها عصير طماطم ثم تكرر الطبقات مرة أخرى

* وعليها يصب البشاميل ورشة جبنة موتزريلا

* تدخل فرنا ساخنا حتى يحمر وجهه

* يقدم ساخنا