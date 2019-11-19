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مرأة

بـ10 جنيهات.. وصفة للحصول على شعر كثيف فى أقل من شهر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:30 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
الشعر هو تاج كل مرأة، ولذلك تحتاج كل امرأة إلى عناية خاصة بشعرها من حيث كثافته أو إطالته أو نعومته، ولكن موقع"boldsky" قدم لكم أهم وصفة لكثافة الشعر فى أقل وقت وهى:

المكونات:
- بيض
- زيت خروع
يعرف البيض بأنه من أهم المسببات التى تفيد صحة المرأة وتساعد على تكثيف الشعر والنعومة، ويمنع الصلع بشكل كبير

طريقة الاستخدام:
- تضرب بيضتان مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع جيدًا.
- وزعى الخليط على الشعر، وفروة الرأس.
- أتركى الخليط على الشعر لحوالي 30 دقيقة.
- اغسلى شعرك جيدًا حتى تتخلصى من الرائحة نهائيًا
- تكرر هذه الوصفة 3 مرات فى الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة


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