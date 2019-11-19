الجزائر تهزم بوتسوانا 1-0 وتنفرد بصدارة المجموعة في تصفيات أمم إفريقيا.. فيديو

حقق منتخب الجزائر فوزا صعبا على بوتسوانا بنتيجة 1-0، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب بوتسوانا الوطني فى دور المجموعات من تصفيات كأس أمم إفريقيا .



وجاء هدف الجزائر فى الدقيقة 15 عن طريق يوسف البلايلي من عمر المباراة .



وبهذا الفوز، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة الثامنة ، وتجمد منتخب بوتسوانا فى المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة .

