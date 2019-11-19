حجز زوجة المطرب الشعبي 24 ساعة في واقعة ترك طفليها في بئر السلم

قرر رئيس نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل، حجز "سها.م" والدة طفلين "زياد" و"شادي"، صاحبة واقعة ترك طفليها في بئر السلم، بالتحفظ عليها؛ لحين ورود التحريات، وسماع أقوال شهود العيان، صباح اليوم.





كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.





وبإجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ال. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، والزواج من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما.



