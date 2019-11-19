حكاية أطلس سديد.. سر توجه السيسي بالشكر إلى ألمانيا على إعادته

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى فرانك-فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لقائهما بمقر القصر الرئاسي في برلين، لقيام ألمانيا بتسليم مصر نسخة الكتاب الأثري "أطلس سديد"، الذي تم تهريبه من مصر سابقًا، والذي اصطحبه وزير الخارجية الألماني أثناء زيارته لمصر نهاية أكتوبر 2019، معربًا عن التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك لمواجهة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي والقطع الأثرية.



وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد تسلمت، من سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الألماني هايكوماس، أطلس سديد الأثري، في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الخارجية، بحضور الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية .



وثمَّن "شكري" اهتمام ألمانيا بإعادة الاطلس الي مصر ، معتبرًا أنه هذه الخطوة تشير إلى اهتمام ألمانيا بالحفاظ على تراث ومقتنيات الدول ومنع تداولها بشكل غير مشروع.



وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لأن تستمر ألمانيا في هذا النهج المحمود، وأن تقتدي بها دول أوروبية أخرى، لم تصل بعد إلى هذا المستوى من المسؤولية



وقال وزير الخارجية الألماني، إن بلاده حرصت على إعادة كتاب نادر الي مصر مؤكدا انه احد مقتنيات المكتبة الوطنيه المصرية.



واشادت وزيرة الثقافة بجهود وزارة الخارجية ومساعي الدبلوماسية المصرية في استعادة جزء جديد من تاريخ الوطن، وأضافت أنه يعد نصرًا جديدًا للدولة المصرية ووزارة الثقافة في معركتها لاستعادة تراثنا المسلوب حيث يعود تاريخ الأطلس إلى القرن التاسع عشر وبالتحديد عام 1218 هـ – 1803 م. ويحتوي على عدد من أبرز الخرائط العثمانية النادرة ، وهو من أندر الأطالس في العالم وقد نشره محمود رئيف أفندي.



وأشارت الي الجهود والمتابعة الحثيثة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور هشام عزمي فور علمها بعرض الأطلس للبيع بإحدي صالات المزادات بمدينة برلين الألمانية مقابل مبلغ مالي ضخم، و ذلك يوم 12 أكتوبر 2018. وعلى الفور راسلت الهيئة بشكل رسمي كافة الجهات المعنية مؤكدةً أن الأطلس ينتمي إلى مجموعة مقتنيات دار الكتب المصرية، و مطالبةً الجهات المختصة في ألمانيا بإيقاف عملية البيع .



من جانبه قال الدكتور هشام عزمي ان بالتعاون مع وزارة الخارجية تم إيقاف بيع الأطلس وأصبح في حيازة السلطات الألمانية يوم 17 أكتوبر 2018. و تم إرسال ملف كامل موثق بما يثبت ملكية دار الكتب والوثائق للأطلس اعتمادًا على الفهارس والسجلات الرسمية.



وأضاف: طالبت دار الكتب المصرية بحقها في استعادة الأطلس حيث إن ضبطه من قبل السلطات الألمانية يضعه تحت مظلة اتفاقية اليونسكو الصادرة في عام 2007 والتى وقعت عليها ألمانيا، كما يخضع الأطلس أيضًا لقانون حماية التراث الثقافي الألماني الصادر عام 2017. وتابع ان الفترة من نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2019 شهدت إجراء الشرطة الألمانية لتحقيقات موسعة ومطولة في ظل متابعة من السفارة المصرية ببرلين حيث تم إخطار الجانب المصري رسميًا – عن طريق وزارة الخارجية- بقبول تسليم الأطلس لوزارة الثقافة .

