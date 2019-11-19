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رياضة

طه إسماعيل: منتخب مصر سيتأهل لـ أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:57 ص
طه اسماعيل رئيس لجنة
طه اسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي سابقا
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حسام الحارتي
أكد طه اسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي سابقا أن المنتخب الوطني الأول قادر على الصعود إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية "2021" بالكاميرون على الرغم من أدائه السيئ في أول جولتين .

وأضاف طه إسماعيل خلال لقائه بفضائية " تايم سبورت "، أن تعادل المنتخب الوطني في أول جولتين جاء بسبب غياب بعض اللاعبين المؤثرين خصوصا عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز ، ومحمد صلاح ، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي .

وطالب رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي بمساندة المنتخب المصري بقيادة حسام البدري، مطالبا الجهاز الفني بتصحيح أخطائه الفنية في أسرع وقت.
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