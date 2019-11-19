ولدت بـ أنف مسدود.. أطباء مستشفى المحلة العام ينقذون رضيعة.. صور

نجح فريق طبي بمستشفي المحله العام اليوم برئاسه الدكتور جمال شادي مدير المستشفي في إنقاذ رضيعه حديثة الولادة تم استقبالها بالمستشفى، تعانى من عيب خلقى بإنسداد فتحتى الأنف تؤدي إلى اختناق الطفلة مباشرة بعد الولادة واستحالة التنفس من الأنف.



وكانت الطفلة قد حجزت فى قسم المبتسرين وتأكيد التشخيص بالأشعة المقطعية والفحص بالمنظار، وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة فى أسرع وقت ممكن وتجهيز الطفلة لعمليه طارئة.



ونجح الفريق الطبى بعمليات الأنف والأذن برئاسة د. شريف كمال، فى إجراء العملية بالمنظار، وتم خروج الطفلة من العمليات بدون اى حشو أو دعامات، وعادت للتنفس من الأنف بنسبة 100٪.



ةوجه مدير المستشفى، الشكر لكامل فريق العمل المكون من د. أسامة ابو أمنه دكتوراه جراحه الأنف والإذن، د. هانى رشدى استشاري التخدير،د. عاطف ابو عاصى أخصائى التخدير،وسامية نصر من التمريض، وكذلك جميع العاملين بقسم المبتسرين.