ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
تناقلت الشائعات عن نسخة كهربائية لبي ام دبليو الفئة السابعة لأعوام؛ والآن نعلم يقينًا أن السيارة قادمة مع ظهورها في صور تجسسية جديدة.

الفئة السابعة الكهربائية عليها ملصق “سيارة اختبارية كهربائية” على الباب الأمامي مع منفذ شحن على الرفرف الأمامي، كما نرى تمويهات على المصابيح الأمامية والخلفية، ما يعني اختلاف التصميم عن الموديل القياسي.

الفئة السابعة الحالية انطلقت في الأسواق من 2015 ومن المتوقع طرح الجيل الجديد في 2022.. والسؤال هنا، هل النسخة الكهربائية ستكون للجيل الحالي أم القادم؟.. لا نعلم يقينًا بعد، خاصة وأن بي ام دبليو تشتهر بطول فترات التطوير.

ما نعلمه أنه خلال أعوام ستتوفر الفئة السابعة في ثلاثة نسخ مختلفة، بمحركات احتراق داخلي تقليدية ومولد طاقة هجين وثالث كهربائي، وتشير تقارير أن الموديل الكهربائي سيعتمد على بطارية 80 كيلوواط\س مع بطارية أخرى 120 كيلوواط\س بقوة 650 حصان ومدى 700 كيلومتر.
شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور
شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور
شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور
شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور
شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور
شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور
شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور
شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرسيدس G-Class تحصل على نسخة كهربائية بالكامل

مرسيدس G-Class تأتي بفئة كهربائية بالكامل 2022

بي إم دبليو تعلن رسميًا بدء إنتاج الفئة الثانية جران كوبيه.. صور

ترشيحاتنا

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره..علي جمعة يكشفها

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا | أمين الفتوى يجيب

شعرت بدوخة وذهبت للطبيب لتكتشف أنها تعيش بدون "مخيخ"

ملك أفريقي يهدي زوجاته 19 سيارة رولز رويس.. صور

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2019 .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور

ملك أفريقي يهدي زوجاته 19 سيارة رولز رويس.. صور

بعد تصدرها جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة أسماء الخمليشي