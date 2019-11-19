شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور

تناقلت الشائعات عن نسخة كهربائية لبي ام دبليو الفئة السابعة لأعوام؛ والآن نعلم يقينًا أن السيارة قادمة مع ظهورها في صور تجسسية جديدة.



الفئة السابعة الكهربائية عليها ملصق “سيارة اختبارية كهربائية” على الباب الأمامي مع منفذ شحن على الرفرف الأمامي، كما نرى تمويهات على المصابيح الأمامية والخلفية، ما يعني اختلاف التصميم عن الموديل القياسي.



الفئة السابعة الحالية انطلقت في الأسواق من 2015 ومن المتوقع طرح الجيل الجديد في 2022.. والسؤال هنا، هل النسخة الكهربائية ستكون للجيل الحالي أم القادم؟.. لا نعلم يقينًا بعد، خاصة وأن بي ام دبليو تشتهر بطول فترات التطوير.



ما نعلمه أنه خلال أعوام ستتوفر الفئة السابعة في ثلاثة نسخ مختلفة، بمحركات احتراق داخلي تقليدية ومولد طاقة هجين وثالث كهربائي، وتشير تقارير أن الموديل الكهربائي سيعتمد على بطارية 80 كيلوواط\س مع بطارية أخرى 120 كيلوواط\س بقوة 650 حصان ومدى 700 كيلومتر.