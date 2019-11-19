ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار شيفروليه لانوس المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:07 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف - تصوير ابراهيم قنديل
تشهد سوق السيارات المُستعملة في مصر انتعاشة كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونتحدث عبر السطور التالية، عن السيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 مستعملة، في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة شيفروليه لانوس موديل 2016، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 والقريبة منها ما بين 110 إلى 115 ألف جنيه، على حسب سنة الصنع، وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 في سوق السيارات المصرية.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بمكياج جذاب وإطلالة أنيقة.. عبير صبري تتألق في عيد ميلاد شقيقتها

بعد عرض الحلقة الثانية.. مسلسل ممالك النار يتصدر جوجل

بـ 2 جنيه فقط .. طريقة إحمرار وترطيب الشفاه طول فترة الشتاء

طريقة تحضير ألذ سناك صحي لأطفالك في دقيقتين

تركى آل شيخ يعلن عن مفاجأة.. والجمهور: أي حاجه هاتعملها لازم تكوون عالمية

4 أشياء عليك فحصها إذا واجهت صعوبة في تحريك الفتيس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رانيا يوسف ومي عمر لـ زوجة عماد متعب.. أبرز 10 إطلالات للمشاهير خلال أيام

بـ اطلالة جذابة.. زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام

4 أشياء عليك فحصها إذا واجهت صعوبة في تحريك الفتيس