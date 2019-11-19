أسعار شيفروليه لانوس المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

تشهد سوق السيارات المُستعملة في مصر انتعاشة كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونتحدث عبر السطور التالية، عن السيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 مستعملة، في سوق السيارات المستعملة في مصر.



جذبت السيارة شيفروليه لانوس موديل 2016، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا لعرضها.



تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



ويتراوح سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 والقريبة منها ما بين 110 إلى 115 ألف جنيه، على حسب سنة الصنع، وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 في سوق السيارات المصرية.

