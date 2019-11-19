أمريكا: حزب الله يسفك الدماء في الشرق الأوسط

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب الإيراني في التظاهر ضد نظام طهران، مؤكدًا أن مليشيات حزب الله "تسفك الدماء" في الشرق الأوسط.



وأضاف براين هوك، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "ندعم الشعب الإيراني في مطالبه، فطهران تنفق الأموال على مليشيات حزب الله لتسفك الدماء في الشرق الأوسط".



وتابع المسؤول الأمريكي: "شعب العراق لا يريد أن تقيد بلاده من قبل قاسم سليماني أو خامنئي، وضباط من مليشيا حزب الله يعملون مع الحوثيين في اليمن".



وتشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة منذ الجمعة الماضية، اعتراضا على قرارات حكومية رفع أسعار الوقود.



وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك ردود أفعال من قبل بعض نواب البرلمان الإيراني والمسئولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه "بمثابة إضرام النار في حياة الفقراء".

