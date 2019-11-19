بيرني ساندرز: المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين غير قانونية

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.



وغرَّد بيرني ساندرز، عبر حسابه على "تويتر": إن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة".



جاء ذلك تعليقًا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مارك بومبيو، مساء الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أقرت شرعية المستوطنات، وعدم اعتبارها مخالفة للقانون الدولي، كما تنص مذكرة قانونية أمريكية تعود للعام 1978.