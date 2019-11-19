روجينا تبهر متابعيها عبر إنستجرام بـ إطلالة أنيقة

شارك مصمم الأزياء الشهير، سامو هجرس، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، بصور جديدة للفنانة روجينا.



وظهرت روجينا فى الصور، بإطلالة جذابة ولافته، مرتدية فستانا طويلا تميز بصيحة الكتف الواحد، وحمل تصميمه توقيع سامو هجرس.



واتسم فستان روجينا بفتحة من الجانب، كشفت عن ساقيها، وبألوانه المتدرجة التي نالت إعجاب متابعيه على إنستجرام.



وانتعلت روجينا، صندل أنيق ذا كعب عالِ، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون فستانها.

