هاني رمزي: لن أكرر تجربة الرجل الثاني

أكد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول السابق، أنه لن يكرر تجربة الرجل الثاني مع المنتخب في الفترة المقبلة.



وقال هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول السابق، في تصريحات تلفزيونية :"لن أكرر تجربة الرجل الثاني مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، خاصة أن التجربة السابقة لم تكن ناجحة"، مؤكدا :"أتحمل مسئولية إخفاق المنتخب في بطولة أمم إفريقيا الماضية"ّ



واضاف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول السابق،: "أزمة المنتخب في الفترة الماضية عدم وجود تكاتف وروح بين اللاعبين، وهو ما أثر بالسلب على مستواهم الفني"، مضيفا :"أبلغت أجيري، بغياب الروح والتجانس بين اللاعبين في أمم افريقيا، ولكنه لم يهتم بهذا الأمر".