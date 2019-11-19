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مرأة

بمكياج جذاب وإطلالة أنيقة.. عبير صبري تتألق في عيد ميلاد شقيقتها

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:23 ص
عبير صبرى
عبير صبرى
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هاجر هانئ
نشرت الفنانة عبير صبرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، صورا من حفل عيد ميلاد شقيقتها.

تألقت عبير صبرى فى عيد ميلاد شقيقتها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جيبة قصيرة يصل أعلى الركبة باللون الأسود مع بليزر من نفس اللون ونسقت معهما سترة قطنية بيضاء.

وانتعلت عبير صبرى بوت طويل باللون الأسود، فيما أعتمدت على خصلات شعرها السوداء المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
بمكياج جذاب وإطلالة أنيقة.. عبير صبري تتألق في عيد ميلاد شقيقتها
بمكياج جذاب وإطلالة أنيقة.. عبير صبري تتألق في عيد ميلاد شقيقتها
بمكياج جذاب وإطلالة أنيقة.. عبير صبري تتألق في عيد ميلاد شقيقتها
بمكياج جذاب وإطلالة أنيقة.. عبير صبري تتألق في عيد ميلاد شقيقتها
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بمكياج جذاب وإطلالة أنيقة.. عبير صبري تتألق في عيد ميلاد شقيقتها

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