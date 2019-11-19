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رياضة

عدلي القيعي يكشف عن سبب إصابات لاعبي الأهلي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:56 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف عدلي القيعي، مسئول لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، سبب الإصابات التي تعرض لها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وقال عدلي القيعي، في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي: "ظاهرة الإصابات أصبحت عامة، ولكن تتواجد بكثرة في الأهلي نظرا للضغوط ومشاركته في العديد من البطولات".

وتابع عدلي القيعي: "أرضية التتش ليست السبب في إصابة اللاعبين، فمسئوليتها طفيفة جدا، وطول عمرها كده ايه الجديد؟".

وكان حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر.
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