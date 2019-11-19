نصائح طه إسماعيل لنجوم المنتخب الأولمبي قبل موقعة جنوب إفريقيا

طالب طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي سابقًا، لاعبي المنتخب الأولمبي، بالاهتمام بالجوانب الدفاعية أمام منتخب جنوب إفريقيا، حتي لا يصاب شباك منتخبنا بأي أهداف، في ظل الدفاع الحديد لمنتخب الأولاد الذي لم يتلقي أي هدف منذ انطلاق نهائيات كأس الأمم الافريقية 2019 المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وأضاف طه إسماعيل، في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة تايم سبورت:" يجب على شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إعطاء تعليمات إلى أحمد فتوح الظهير الأيسر بالإكثار من العرضيات، في ظل تألق مصطفى محمد مهاجم الفراعنة.



وقال طه إسماعيل،:" أتوقع فوز الفراعنة غدًا في قبل نهائي الكان والصعود إلى طوكيو 2020.