مي عمر تعيد نشر صورة اختفت من حسابها.. شاهد

أعادت الفنانة مي عمر، نشر صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام".



وعلقت مى عمر على الصورة، "لسبب ما ، اختفت هذه الصورة فجأة من حسابي، لا يمكنني إعادة نشرها مرة أخرى gff، لإحدى نظراتي المفضلة على 2019 ".



وحازت صورة مي عمر، على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات كالاتى :



"بحبك - عسل مشاء الله - قمر".

