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أخبار العالم

دبلوماسي روسي: واشنطن تحاول إفشال مؤتمر منطقة الشرق الأوسط خالية من النووي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:30 ص
مندوب روسيا ميخائيل
مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف
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أ ش أ
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن الولايات المتحدة تعمل على إفشال المؤتمر الأممي حول إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وقال مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف، في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين: " إنه بالإضافة إلى عدم مشاركة الولايات المتحدة في المؤتمر ، فقد كانت تبذل جهودا كبيرة من أجل إفشال عقده".

وأضاف ميخائيل أوليانوف، " إنه في العام الماضي عندما اتخذ قرار عقد المؤتمر، نظمت الولايات المتحدة حملات حول العالم دعت الى عدم تأييد هذا القرار، الأمريكيون يمنعون الآخرين من العمل من أجل تعزيز عدم الانتشار النووي".

وتابع ميخائيل أوليانوف، "لا يمكن تبرير هذا الأمر بأي اعتبارات ، والأبواب لا تزال مفتوحة أمام الولايات المتحدة وإسرائيل للانضمام إلى عمل المؤتمر".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت العام الماضي قرارا بعقد مؤتمر حول إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في عام 2019 ، ويعقد المؤتمر في نيويورك في 18 – 22 نوفمبر الجاري.
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