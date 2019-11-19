محمد هلال: حلمي الانضمام للمنتخب المصري والعودة إلى الاحتراف الأوروبي مجددًا

قال الكابتن محمد هلال لاعب نادي الجونة، إنه تخرج من أكاديمية الجونة وقضى فيها سنوات عمره، ولم يكن يذهب إلى منزله إلا 5 أيام كل شهرين.



وأضاف هلال، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع علي قناة « صدى البلد»، أنه كان يلعب حافي القدمين في أكاديمية الجونة لمدة 5 سنوات، لأنها تكسبه الكثير من المهارات.



وأكد أنه عاد من الاحتراف الخارجي؛ لأن اللعب في الخارج صعب، وكان المدربون يطلبون منه خبرة، كما أن فريقه هبط لدوري الدرجة الثانية.



وتابع أنه يسعى إلى الانضمام للمنتخب المصري، لأنها ستضيف له الكثير، وتحقق حلمه في العودة إلى الاحتراف في أوروبا مجددا.