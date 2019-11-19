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أخبار العالم

روسيا تعلن عدم مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون بالولايات المتحدة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:39 ص
مديرة مسابقة ملكة
مديرة مسابقة "ملكة جمال روسيا" أناستاسيا بيلياك
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أ ش أ
أعلنت مديرة مسابقة "ملكة جمال روسيا" أناستاسيا بيلياك أن روسيا لن تشارك في مسابقة "ملكة جمال الكون" في الولايات المتحدة بسبب الصعوبات مع تأشيرات الدخول.

وقالت أناستاسيا بيلياك، في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، إن "إدارة مسابقة ملكة جمال الكون تأخرت هذا العام في إبلاغنا بمواعيد ومكان إجراء الدور النهائي من المسابقة".

وأضافت أناستاسيا بيلياك، أنه "للأسف، لن نتمكن من الحصول على تأشيرات الدخول الأمريكية بسبب الصعوبات في هذا المجال، ولن يكون لدينا وقت كاف للتحضير للمسابقة"، مضيفة أن الفريق الروسي اضطر للامتناع عن المشاركة في المسابقة نهائيا.

وأوضحت أناستاسيا بيلياكـ أن الفتاة الروسية ألينا سانكو، الحائزة على لقب ملكة جمال روسيا 2019، ستشارك في مسابقة "ملكة جمال العالم"، التي من المقرر أن يجري الدور النهائي لها يوم 14 ديسمبر.
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