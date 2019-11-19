تعرف على سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة اللبنانية نادين نجيم لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور ذبيان سعد، وشاركت متابعيها على الانستجرام ببعض الصور.



وتألقت نادين نجيم فى الصور بإطلالة عصرية، مرتدية فستانا قصيرا ذا أكمام طويلة من علامة Dolce & Gabbana، واتسم التصميم بالكامل بحبات الترتر اللامعة.



وقد بلغ سعر فستان نادين نجيم فى جلسة التصوير 1507 دولارات أمريكى.



ومن الناحية الجمالية وضعت نادين نجيم، لمسات هادئة من المكياج الذى أبرز وأبرزت جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها.

