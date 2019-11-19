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مرأة

تعرف على سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
نادين نجيم
نادين نجيم
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هاجر هانئ
خضعت الفنانة اللبنانية نادين نجيم لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور ذبيان سعد، وشاركت متابعيها على الانستجرام ببعض الصور.

وتألقت نادين نجيم فى الصور بإطلالة عصرية، مرتدية فستانا قصيرا ذا أكمام طويلة من علامة Dolce & Gabbana، واتسم التصميم بالكامل بحبات الترتر اللامعة.

وقد بلغ سعر فستان نادين نجيم فى جلسة التصوير 1507 دولارات أمريكى.

ومن الناحية الجمالية وضعت نادين نجيم، لمسات هادئة من المكياج الذى أبرز وأبرزت جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها.
تعرف على سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير
تعرف على سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير
تعرف على سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير
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