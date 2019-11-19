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أخبار العالم

بومبيو: سنفرض عقوبات على المسئولين العراقيين الفاسدين

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة على استعداد لفرض عقوبات على المسئولين العراقيين الذين يسرقون ثروات بلادهم وعلى الذين اشتركوا في قتل المحتجين.

وأضاف مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتسبب المسئولون الفاسدون في معاناة العراقيين".

وتابع مايك بومبيو،: "الولايات المتحدة ستستخدم سلطتنا القانونية لفرض عقوبات على أفراد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين وأولئك الذين يقتلون ويصيبون المحتجين السلميين".
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