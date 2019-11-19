في اليوم العالمي للرجل.. 5 خطوات لإخماد نار الغيرة القاتلة

الرجل النصف الآخر من المجتمع التي تعد معرفته والتوصل إلى خباياه النفسية وكمائنه نجاحا كبيرا للسيدات اللاتي يبذلن هذا المجهود، ولكن يبقى "الرجل الغيور" علامة استفهام تعجز السيدات عن التعامل معه، وفي اليوم العالمي للرجل؛ نرصد لكِ بعض المفاتيح للتعامل مع هذا النوع من الرجال.



خبيرة العلاقات الأسرية، أسماء الفخراني، تقول إن الشخصية الغيورة عمومًا سواء راجل أو ست، هي نفس، تشعر بالنبذ أو الوحدة أو الفقد أو الحب الشديد، وبالتالي تدفع هذه الأحاسيس المختلفة، الأشخاص، إلى حاجتهم في تملك الشخص الآخر (زوجته أو خطيبته أو حبيبته)، فهو يتملكه شعور بالقلق طوال الوقت، والخوف من قيام شخص آخر بأخذها منه، وخوف من الفقد، وخوف من الخيانة، ونسبة شك عالية، كل هذه مشاعر سلبية تتملكه.



وفي هذا الصدد توضح خبيرة العلاقات الأسرية، أسماء الفخراني، الطرق التي تساعدك على التعامل مع الرجل الغيور، وهي كالتالي:



1- برمجيه بالمدح، بمعنى انك تطربي أذنه دائمًا بالكلام الحلو، وإذا كانت الغيرة شديدة من الأهل على سبيل المثال؛ فعليك أن تعلي من شأنه بكلامك.



2- التعامل معه بطريقة غير مباشرة، في البداية تفهمي شخصيته، وتبدأين في التعامل معه دون أن توضحي أنك توصلتِ لنقطة الغيرة في شخصيته.



3- في حالة غيرته من بعض الأشخاص، فهنا عليك أن تذكري له، أن هذا الشخص أصبح ثقيلا ولا يطاق، أو من الافضل أن تتجاهلي ذكر الشخص غير المرغوب فيه أمامه.



4- الرجل الغيور دائمًا يحتاج للاطمئنان، وإخلاصك له.



5- ضعي معه قواعد قبل الزواج، والاعتراف عما يثير غيرتكم، حتى تتفدوها دون الوقوع في مشاكلها، وكي لا تفقدين شخصيتك.