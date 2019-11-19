الأردن يحذر: تداعيات خطيرة لتغير الموقف الأمريكي تجاه المستوطنات الإسرائيلية

حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، من خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام.



وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الإثنين، موقف المملكة الثابت والراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، واعتبرها خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، كما اعتبرها إجراءً أحادي الجانب مدانًا ومرفوضًا يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.



وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، إن "‎تكريس الاحتلال وظلمه وخرق قرارات الشرعية الدولية لن يحققا سلامًا، ولن يضمنا أمنًا واستقرارًا"، داعيًا إلى إطلاق تحرك دولي عاجل وفاعل لحماية ما تبقى من فرص السلام على أساس حل الدولتين قبل أن تجعله الانتهاكات الإسرائيلية، وما تسعى لفرضه من حقائق لا شرعية جديدة على الأرض، مستحيلًا.



وشدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، على أن "لا شيء يغير حقيقة لا شرعية المستوطنات التي يجمع المجتمع الدولي على إدانتها".