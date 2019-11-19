ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن يحذر: تداعيات خطيرة لتغير الموقف الأمريكي تجاه المستوطنات الإسرائيلية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:19 ص
وزير الخارجية وشؤون
وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي
Advertisements
أ ش أ
حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، من خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الإثنين، موقف المملكة الثابت والراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، واعتبرها خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، كما اعتبرها إجراءً أحادي الجانب مدانًا ومرفوضًا يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، إن "‎تكريس الاحتلال وظلمه وخرق قرارات الشرعية الدولية لن يحققا سلامًا، ولن يضمنا أمنًا واستقرارًا"، داعيًا إلى إطلاق تحرك دولي عاجل وفاعل لحماية ما تبقى من فرص السلام على أساس حل الدولتين قبل أن تجعله الانتهاكات الإسرائيلية، وما تسعى لفرضه من حقائق لا شرعية جديدة على الأرض، مستحيلًا.

وشدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، على أن "لا شيء يغير حقيقة لا شرعية المستوطنات التي يجمع المجتمع الدولي على إدانتها".
AdvertisementS

ترشيحاتنا

شعرت بدوخة وذهبت للطبيب لتكتشف أنها تعيش بدون "مخيخ"

الرحمة انعدمت | كل ما تريد معرفته عن واقعة أبناء المطرب الشعبي شادي الأمير

ماذا قالت طليقة المطرب الشعبي عن واقعة ترك أطفالها على بير السلم

7 وصفات غير تقليدية للقرنبيط .. أبرزها البيتزا واليخني

محامى يكشف المصير القانونى لوالدى طفلى طنطا اللذين تركاهما فى الشارع

أخبار الرياضة | منتخب مصر في خطر .. يوسف البلايلي مقابل محمود علاء في الزمالك .. ورمضان لـ جماهير مصر: "مستنينكم"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب وإطلالة أنيقة.. عبير صبري تتألق في عيد ميلاد شقيقتها

7 وصفات غير تقليدية للقرنبيط .. أبرزها البيتزا واليخني

بـ جاكيت جلد مثقوب.. رضوى الشربيني تظهر بـ إطلالة غريبة على إنستجرام