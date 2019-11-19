ترك آل شيخ يعلن تمديد موسم الرياض في عدة مناطق حتى مارس 2020.. تفاصيل

غرَّد المستشار ترك آل شيخ، عبر حسابه على تويتر، موضحا عدة أمور عم تمديد موسم الرياض لفترة أكثر من المعلنة.
وكتب ترك آل شيخ: "وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد #موسم_الرياض، وحبيت أوضح لكم:
١- الموسم ينتهي في وقته ١٥ ديسمبر، والتمديد لبعض المناطق فقط.
٢- مناطق ونتر وندرلاند و المربع و السفاري والثمامة هي التي ستمدد إلى ١٨ يناير ٢٠٢٠.
٣- يمدد البوليفارد إلى نهاية شهر مارس ٢٠٢٠.
واختتم ترك آل شيخ، تغريدته: "وتستاهلون أكثر".
وحازت تغريدة ترك آل شيخ، على اعجاب كبير من متابعيه، وجاءت تعليقات بعضهم كالاتى :
شكرا
يعطيك العافيه.
شكرًا لك يابو ناصر 💙💙🙏🏻.
لعيونك ي شيخ تركي اقدم اجازه شهر واجي الرياض .
بالتوفيق والنجاح.
وكتب ترك آل شيخ: "وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد #موسم_الرياض، وحبيت أوضح لكم:
١- الموسم ينتهي في وقته ١٥ ديسمبر، والتمديد لبعض المناطق فقط.
٢- مناطق ونتر وندرلاند و المربع و السفاري والثمامة هي التي ستمدد إلى ١٨ يناير ٢٠٢٠.
٣- يمدد البوليفارد إلى نهاية شهر مارس ٢٠٢٠.
واختتم ترك آل شيخ، تغريدته: "وتستاهلون أكثر".
وحازت تغريدة ترك آل شيخ، على اعجاب كبير من متابعيه، وجاءت تعليقات بعضهم كالاتى :
شكرا
يعطيك العافيه.
شكرًا لك يابو ناصر 💙💙🙏🏻.
لعيونك ي شيخ تركي اقدم اجازه شهر واجي الرياض .
بالتوفيق والنجاح.