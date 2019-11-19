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رياضة

ترك آل شيخ يعلن تمديد موسم الرياض في عدة مناطق حتى مارس 2020.. تفاصيل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:45 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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سيد احمد
غرَّد المستشار ترك آل شيخ، عبر حسابه على تويتر، موضحا عدة أمور عم تمديد موسم الرياض لفترة أكثر من المعلنة.

وكتب ترك آل شيخ: "‏وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد ‎#موسم_الرياض، وحبيت أوضح لكم:

١- الموسم ينتهي في وقته ١٥ ديسمبر، والتمديد لبعض المناطق فقط.

٢- مناطق ونتر وندرلاند و المربع و السفاري والثمامة هي التي ستمدد إلى ١٨ يناير ٢٠٢٠.

٣- يمدد البوليفارد إلى نهاية شهر مارس ٢٠٢٠.

واختتم ترك آل شيخ، تغريدته: "وتستاهلون أكثر".

وحازت تغريدة ترك آل شيخ، على اعجاب كبير من متابعيه، وجاءت تعليقات بعضهم كالاتى :

‏‎شكرا
يعطيك العافيه.

‏‎شكرًا لك يابو ناصر 💙💙🙏🏻.

‏‎لعيونك ي شيخ تركي اقدم اجازه شهر واجي الرياض .

‏‎بالتوفيق والنجاح.
ترك آل شيخ يعلن تمديد موسم الرياض في عدة مناطق حتى مارس 2020.. تفاصيل
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