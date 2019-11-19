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رياضة

رسالة رمضان صبحي للاعبي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:07 ص
صدى البلد
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نور عادل
عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، جلسة مع لاعبي الفريق، قبل مواجهة جنوب إفريقيا، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وجاءت جلسة غريب مع اللاعبين، من أجل تحفيزهم لتحقيق حلم الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتأكيد على أهمية استمرار المردود الطيب الذي ظهر عليه الفريق منذ انطلاق البطولة.

وخلال الجلسة، وجه رمضان صبحي، قائد الفراعنة، كلمة، أكد خلالها على ضرورة تقديم أداء قوي، وانتزاع بطاقة التأهل للمونديال، ثم التفكير في إحراز اللقب وإسعاد الجماهير المصرية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره الجنوب إفريقي، مساء اليوم، على ملعب القاهرة الدولي، في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر حتى 22 من الشهر الجاري.
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