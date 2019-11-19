ياسمين صبرى تنشر صورة لها من داخل الجيم

نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صوره لها عبر حسابها على إنستجرام، في أثناء تواجدها بالجيم.



وظهرت ياسمين صبري، وهى ترتدى زيًّا رياضيا باللون الأسود، حيث بدت في قمة لياقتها، بالإضافة إلى الحفاظ على وزنها ورشاقتها.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى، كان مسلسل "حكايتى" الذى خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة وفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير.