استعدادا لـ مونديال 2022.. إعلان مهم من الاتحاد الدولي بشأن حقوق البث

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فتح الباب أمام الهيئات الراغبة في شراء حقوق وسائل الإعلام للمرحلتين الثانية والثالثة من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر اقامته في قطر



ووفقًا لبيان رسمي نشره الـ"فيفا"، فإنه تقرر فتح عملية المناقصات والدعوة لتقديم العطاءات للحقوق الإعلامية المركزية لجميع مباريات المرحلة الثانية وكذلك الثالثة من تصفيات مونديال 2022.



وجاء القرار، بعدما تم الاتفاق مع جميع الاتحادات الأفريقية المحلية البالغ عددها 54، حيث تقرر أن تتم عملية البيع مركزيًا بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم، للحقوق، التي تتمثل في "البث التليفزيوني، الإنترنت، الإذاعة، والهواتف المحمولة".



وأوضح الـ"فيفا"، في بيانه، أن القرار جاء من أجل تحسين المنافسة للجماهير والقنوات الناقلة على حد سواء، ولإتاحة الفرصة للجماهير عالميًا لمشاهدة المباريات.



وأشار البيان إلى أن الشركات الراغبة في دخول عملية المناقصة، ستلتزم بدفع مبلغ التأمين المطلوب، والتقدم للدخول، وذلك بداية من أمس الإثنين، وحتى 16 ديسمبر.