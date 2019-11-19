انفجارات بالقرب من مطار دمشق.. والجيش السوري يتصدى لأهداف معادية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بسماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق.



وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري، تصدت لأهداف معادية جنوب البلاد.



وأوضحت الوكالة، أن الدفاعات الجوية السورية، أسقطت عددا من الصواريخ، يرجح أنها إسرائيلية، في محيط مطار دمشق الدولي.