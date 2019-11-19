أهم الأخبار | الخارجية: المستوطنات الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي.. الرئيس السيسي: مصر مستعدة لدفع أي إجراءات مكملة لترسيخ السلام بين كينيا والصومال.. ورضا عبد العال يشن هجوما على حسام البدري

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الخارجية: المستوطنات الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي
ردًا على استفسارات من جانب عدد من المراسلين الصحفيين، أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.
السيسي: مصر مستعدة لدفع أي إجراءات مكملة لترسيخ السلام بين كينيا والصومال
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين كينيا والصومال.
مقتل 24 عنصرا من الجيش المالي في هجوم مسلح على دورية عسكرية
أعلن الجيش المالي مقتل 24 من عناصره بهجوم واسع شنه مسلحون على دورية شرق البلاد.
رضا عبد العال يشن هجوما على حسام البدري.. ويحدد أسماء للتعاقد معها بدلا منه
قال الكابتن رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق، إنه عرض مجموعة من الأسماء لتدريب المنتخب الوطني منذ البداية، ولا يصلح فيهم إلا كابتن حسن شحاتة لتدريب المنتخب، منوها إلى أن منتخب مصر لا يستحق الفوز في المباراتين التي خاضهما في تصفيات أمم إفريقيا للكاميرون 2021
رسالة رمضان صبحي للاعبي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة جنوب إفريقيا
عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، جلسة مع لاعبي الفريق، قبل مواجهة جنوب إفريقيا، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
الفريق أسامة ربيع: قناة السويس مؤمنة بشكل كامل.. ومرشدونا محترفون
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة مؤمنة بشكل كامل من القوات المسلحة، مضيفا:" نؤمنها فنيا بالعلامات الاسترشادية التي تحتاجها السفن العابرة ليلا ونهارا ومتواجدة كل 15 كيلو متر".
انفجارات بالقرب من مطار دمشق.. والجيش السوري يتصدى لأهداف معادية
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بسماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق.
الرئيس الألماني يشيد بدور مصر المحوري في ترسيخ الاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا
أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.
رفضت الارتباط به.. عاشق نيوزيلندي يخطف حبيبته ويعتدي عليها لـ3 أيام
ومن الحب ما قتل كما يقولون، ولكن الأمر كان مختلف بالنسبة لـ "إريك ريحانا" الذي قاده الحب الشديد لامرأة إلى تعذيبها والاعتداء عليها وقص شعرها، لرفضها الارتباط به وامتناعها عن الرد على هاتفه.
بـ 2 جنيه فقط .. طريقة إحمرار وترطيب الشفاه طول فترة الشتاء
لم يتبق على فصل الشتاء سوى أيام قليلة، وتقع العديد من الفتيات والسيدات فى مشكلة جفاف الشفاه وانشقاقها وهو ما يشعرهن بالحرج الشديد.
في اليوم العالمي للرجل.. 5 نصائح مهمة للحفاظ على الصحة
يحتاج الكثير من الرجال إلى الاهتمام بصحتهم ولياقتهم البدنية، ولكنهم لا يعرفون الكثير حول هذا الموضوع وأهميته، وما الذي يمكن أن يحدث لهم إذا أهملوا كثيرا في صحتهم، وقدم موقع "healthy women" بعض النصائح وهى:
سلطان بن زايد.. رحل جسده وبقيت بصماته الخالدة
توفي مساء اليوم الاثنين، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، عن عمر ناهز 64 عامًا،
يحدث اليوم: السيسي يشارك في قمة العشرين.. ومواجهة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا
يشهد اليوم الثلاثاء، 19 من نوفمبر 2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:
بـ اطلالة جذابة.. زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام
نشرت الفنانة يارا نعوم، زوجة عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام.
90% بسبب الاسرة | خبير نفسى: إدمان الأطفال بسبب الأهالى.. فيديو
حذر الدكتور محمد مختار صالح، استشاري الصحة النفسية، من انتشار بدائل للمواد المخدرة والمتاحة أمام الأطفال، مثل الكلة والإستروكس.
من رانيا يوسف ومي عمر لـ زوجة عماد متعب.. أبرز 10 إطلالات للمشاهير خلال أيام
شهد هذا الأسبوع ظهورا لافتا لعدد من النجمات والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، اللاتي حرصن على مشاركة متابعيهن وجمهورهن بأبرز الإطلالات اللاتي يظهرن بها في مختلف المناسبات.
الخارجية: المستوطنات الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي
ردًا على استفسارات من جانب عدد من المراسلين الصحفيين، أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.
السيسي: مصر مستعدة لدفع أي إجراءات مكملة لترسيخ السلام بين كينيا والصومال
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين كينيا والصومال.
مقتل 24 عنصرا من الجيش المالي في هجوم مسلح على دورية عسكرية
أعلن الجيش المالي مقتل 24 من عناصره بهجوم واسع شنه مسلحون على دورية شرق البلاد.
رضا عبد العال يشن هجوما على حسام البدري.. ويحدد أسماء للتعاقد معها بدلا منه
قال الكابتن رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق، إنه عرض مجموعة من الأسماء لتدريب المنتخب الوطني منذ البداية، ولا يصلح فيهم إلا كابتن حسن شحاتة لتدريب المنتخب، منوها إلى أن منتخب مصر لا يستحق الفوز في المباراتين التي خاضهما في تصفيات أمم إفريقيا للكاميرون 2021
رسالة رمضان صبحي للاعبي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة جنوب إفريقيا
عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، جلسة مع لاعبي الفريق، قبل مواجهة جنوب إفريقيا، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
الفريق أسامة ربيع: قناة السويس مؤمنة بشكل كامل.. ومرشدونا محترفون
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة مؤمنة بشكل كامل من القوات المسلحة، مضيفا:" نؤمنها فنيا بالعلامات الاسترشادية التي تحتاجها السفن العابرة ليلا ونهارا ومتواجدة كل 15 كيلو متر".
انفجارات بالقرب من مطار دمشق.. والجيش السوري يتصدى لأهداف معادية
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بسماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق.
الرئيس الألماني يشيد بدور مصر المحوري في ترسيخ الاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا
أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.
رفضت الارتباط به.. عاشق نيوزيلندي يخطف حبيبته ويعتدي عليها لـ3 أيام
ومن الحب ما قتل كما يقولون، ولكن الأمر كان مختلف بالنسبة لـ "إريك ريحانا" الذي قاده الحب الشديد لامرأة إلى تعذيبها والاعتداء عليها وقص شعرها، لرفضها الارتباط به وامتناعها عن الرد على هاتفه.
بـ 2 جنيه فقط .. طريقة إحمرار وترطيب الشفاه طول فترة الشتاء
لم يتبق على فصل الشتاء سوى أيام قليلة، وتقع العديد من الفتيات والسيدات فى مشكلة جفاف الشفاه وانشقاقها وهو ما يشعرهن بالحرج الشديد.
في اليوم العالمي للرجل.. 5 نصائح مهمة للحفاظ على الصحة
يحتاج الكثير من الرجال إلى الاهتمام بصحتهم ولياقتهم البدنية، ولكنهم لا يعرفون الكثير حول هذا الموضوع وأهميته، وما الذي يمكن أن يحدث لهم إذا أهملوا كثيرا في صحتهم، وقدم موقع "healthy women" بعض النصائح وهى:
سلطان بن زايد.. رحل جسده وبقيت بصماته الخالدة
توفي مساء اليوم الاثنين، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، عن عمر ناهز 64 عامًا،
يحدث اليوم: السيسي يشارك في قمة العشرين.. ومواجهة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا
يشهد اليوم الثلاثاء، 19 من نوفمبر 2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:
بـ اطلالة جذابة.. زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام
نشرت الفنانة يارا نعوم، زوجة عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام.
90% بسبب الاسرة | خبير نفسى: إدمان الأطفال بسبب الأهالى.. فيديو
حذر الدكتور محمد مختار صالح، استشاري الصحة النفسية، من انتشار بدائل للمواد المخدرة والمتاحة أمام الأطفال، مثل الكلة والإستروكس.
من رانيا يوسف ومي عمر لـ زوجة عماد متعب.. أبرز 10 إطلالات للمشاهير خلال أيام
شهد هذا الأسبوع ظهورا لافتا لعدد من النجمات والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، اللاتي حرصن على مشاركة متابعيهن وجمهورهن بأبرز الإطلالات اللاتي يظهرن بها في مختلف المناسبات.