أهم الأخبار | الخارجية: المستوطنات الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي.. الرئيس السيسي: مصر مستعدة لدفع أي إجراءات مكملة لترسيخ السلام بين كينيا والصومال.. ورضا عبد العال يشن هجوما على حسام البدري

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