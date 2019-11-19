عيار 18 يسجل 557 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم 19 -11-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 - 11 – 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 - 11 – 2019 على النحو التالي:



عيار 24: 756 جنيها

عيار 21: 657 جنيها

عيار 18: 557 جنيها

الجنيه الذهب: 5255 جنيها



ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.