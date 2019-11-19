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فن

أخبار الفن | ياسمين صبري تشعل إنستجرام من داخل الجيم.. وأولاد أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلون بعيد ميلادهما بطريقة مبتكرة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:47 ص
قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.


ياسمين صبري تشعل انستجرام من داخل الجيم

نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، في أثناء تواجدها بالجيم.

وظهرت ياسمين صبري، وهى ترتدى زيًّا رياضيا باللون الأسود، حيث بدت في قمة لياقتها، بالإضافة إلى الحفاظ على وزنها ورشاقتها.

مي عمر تعيد نشر صورة اختفت من حسابها.. شاهد
أعادت الفنانة مي عمر، نشر صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام".

وعلقت مى عمر على الصورة، "لسبب ما ، اختفت هذه الصورة فجأة من حسابي، لا يمكنني إعادة نشرها مرة أخرى gff، لإحدى نظراتي المفضلة على 2019 ".

كيف احتفل أبناء أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما ؟.. فيديو
احتفل كل من أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادها فى حفل عائلة حضره الأولاد فقط.

ونشرت الفنانة منى زكي مقطع فيديو عبر خاصية الاستورى على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تظهر فيها تورتة مكتوب عليها اسم أحمد حلمى ومنى زكى وأبنائهما وهم يغنون أغنية عيد الميلاد.

شاهد.. استعدادات وتجهيزات أقوي حفل في الرياض لـ محمد رمضان
تجري العديد من التجهيزات والاستعدادات الخاصة بحفل النجم محمد رمضان ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي من المقرر إقامته بعد غد، الخميس ٢١ نوفمبر .

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