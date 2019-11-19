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أخبار العالم

أمر ملكي جديد للعاهل السعودي بتعيين 172 ملازم تحقيق في النيابة العامة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:53 ص
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
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شيماء مصطفى
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بتعيين 172 شخصا بمرتبة "ملازم تحقيق" في النيابة العامة السعودية.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ثمن النائب العام، سعود بن عبد لله المعجب، الأمر الملكي.

وأشار إلى أن هذا الأمر الصادر عن العاهل السعودي يأتي في إطار الدعم المتواصل للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشئونها الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
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