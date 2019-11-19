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تعليم

بيت أفريقيا بجامعة القاهرة يدشن الملتقى الإعلامي الأفريقي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي
شهدت كلية الدراسات الأفريقية العليا والتي تعد بيت الخبرة في المجال الأفريقي بجامعة القاهرة بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة، فاعلية تدشين الملتقى الإعلامي الأفريقي بحضور الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، والدكتور محمد نوفل، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، وسط حضور كبير من الطلبة المصريين والأفارقة.

وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى أهمية فكرة التواصل الاعلامي بين الدول الأفريقية، مما يتيح فرص التعاون الثقافي الذي يعزز بالطبع التواصل والانسجام بين شعوب القارة ومصر بما لديها من خبرات إعلامية وإمكانيات فنية تمكنها من مساندة الأشقاء في القارة من أجل تطوير مهاراتهم الإعلامية، خاصة في ظل غزو إعلامي موجه من مختلف أقطاب العالم صوب القارة الأفريقية ومن ثم أفريقيا في حاجة إلى إعلام تنموي بناء تتوافق أهدافه مع أجندة أفريقيا 2036

وقال الدكتور محمد نوفل، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، إن الإعلام أحد مفردات القوى الناعمة المؤثرة في بلورة توجهات الشعوب الأفريقية، وقد استغل الاستعمار الأجنبي تلك الوسيلة إبان عقود الاستعمار للسيطرة علي عقول أبناء القارة في حين كان يستنزف مقدراتهم من ثروات طبيعية.

وأضاف الدكتور محمد نوفل أن ما تشهده القارة الأفريقية من تطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي وأيضا ما يتعلق بآليات التعاون الجديدة بين الدول، جميعها أسباب يجب أن تدفع صانعي الإعلام في القارة إلى تجديد خطابهم بما يتلاءم والتحديات الراهنة.
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