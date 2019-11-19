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معهد التنمية: نظام التأمين الصحي الشامل يجب تعميمه عربيا.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور عبدالرحمن الهبراوى، أمين عام المعهد العربي للتنمية المستدامة، إن المحاور الرئيسية للملتقى العربي الـ18 للأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات، قائمة على مفهوم التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم جديد منذ أربع أو خمس سنوات فقط.

وأضاف "الهبراوي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن العالم المتحضر مثل النموذج البريطاني والكندي والأمريكي لأول مرة يسمع عن مفهوم التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن العالم العربي يشارك العالم ويواكب هذه الموضة الحديثة لوضع آليات جديدة وغير تقليدية للنظام الصحي.

وأشار إلى أنه يجب أن يتم الوصول إلى المستفيد بكرامة وفاعلية وجودة، لافتا إلى أن هذا المفهوم القائم عليه فكرة الملتقى العربي ال18، على سبيل المثال يتم الشرح فيه على مفهوم نموذج الرعاية الصحية، مؤكدا أنه مفهوم بسيط جدا ولكنه فى غاية العمق للتحول الاستراتيجي لأي نظام صحي.

وأوضح أن الملتقى يرى ماهية التحديات التي سيتم مواجهتها عن طريق الاستفادة من تجارب العالم الأول، بالإضافة إلى معرفة الواقع العربي، مضيفًا إلى أنه يجب أن يتم تجميع الجهود العربية والتواصل من أجل الوصول إلى نظام صحي عربي متقدم ومتحضر من هذا الأسلوب.
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