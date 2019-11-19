شاهد.. عروس تصل إلى حفل زفافها في سيارة إطفاء حرائق

في مشهد لا يُنسى، تدخل فريق من رجال الإطفاء في الوقت المناسب تمامًا من أجل مساعدة عروس علقت في الزحام المروري، وكادت تتأخر على حفل زفافها، حيث قاموا باصطحابها إلى مكان إقامة الحفل في شاحنة الإطفاء.



وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن فريقًا من رجال الإطفاء في مقاطعة "لوس أنجلوس" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية كان متواجدًا في موقع حادث سيارة تسبب في إعاقة حركة المرور على الطريق، وهناك التقى أعضاء الفريق بالعروس سيئة الحظ "جولي جورمان"، والتي كانت تسير برفقة وصيفاتها على جانب الطريق، وسألها رجال الإطفاء عما إذا كان في إمكانهم المساعدة.



وأوضحت العروس ووصيفاتها أن السيارة التي كانت تقلهم علقت في الزحام المروري، وأن العروس قد تأخرت على حفل زفافها جراء ذلك، ومن ثم سمح رجال الإطفاء للعروس وصديقاتها بالصعود على متن سيارة المطافئ، وقاموا باصطحابهم إلى الزفاف.



وأشار التقرير إلى أن العروس وجهت رسالة شكر إلى رجال الإطفاء في أعقاب حفل زفافها.



الجدير بالذكر أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة لقطة للعروس برفقة رجال الإطفاء الذين قدموا لها المساعدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا وتمت مشاركتها بشكل واسع.