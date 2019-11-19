ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية.. اليوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، ويحضره وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

ويناقش الاجتماع القضايا الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيرًا، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية، وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

كما يناقش الاجتماع توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وفقا للقانون.. تعرف على شروط طلب التطليق بسبب عدم الإنفاق وشروطه

7 وصفات غير تقليدية للقرنبيط .. أبرزها البيتزا واليخني

تعرف على أصل كلمة سامسونج والسر وراء اختيار هذا الاسم رمزا للشركة

من باريس.. ندى موسى تثير الجدل بجيب قصير وشعر كيرلي

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية.. اليوم

موعد مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي في دورى أبطال إفريقيا

AdvertisementS

من رانيا يوسف ومي عمر لـ زوجة عماد متعب.. أبرز 10 إطلالات للمشاهير خلال أيام

صورة غير لائقة لممثلة في الجيم تثير الجدل.. والفنانة ترد

خد بالك من الفيشة ..أشياء تزيد من فاتورة الكهرباء

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة.. هذه أوصافهم التى جعلت الخالق يعرض عنهم

رضا عبد العال يشن هجوما على حسام البدري.. ويحدد أسماء للتعاقد معها بدلا منه

بعد أزمة صورها في الجيم.. معلومات عن الفنانة المغربية أسماء الخمليشي

اخبار الرياضة.. مفاجأة ترك آل شيخ.. هجوم عدلي القيعي على اتحاد الكرة.. رسالة رمضان صبحي لزملائه بالمنتخب

بعد ترك طفليهما في بير السلم.. تفاصيل جديدة في أزمة المطرب الشعبي شادي الأمير وطليقته

بـ اطلالة جذابة.. زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره..علي جمعة يكشفها

أقوى دعاء مستجاب فورا من 9 كلمات أوصى رسول الله بترديده وقت المصيبة

تمنح لـ 6 فروع.. تفاصيل جائزة الإعلام السعودي في عامها الأول بالرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عروس تصل إلى حفل زفافها في سيارة إطفاء حرائق

أكبر المحميات الطبيعية.. سيوة واحة العيون الكبريتية التى شهدت على تتويج الإسكندر الأكبر

بفستان لامع .. مايا دياب تستعرض رشاقتها فى دبى