شاهد.. حارس شخصي ينقذ امرأة من الاغتيال على يد قاتل مأجور

كشفت لقطات مصورة من إحدى كاميرات المراقبة عن حارس شخصي سريع البديهة، يحمي عميلته من هجوم مميت من قاتل مأجور كان يتظاهر بأنه عامل توصيل بيتزا.



ووقع الحادث المثير في حوالي الثانية ظهرًا أمام مدخل فندق في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك.



ويمكن رؤية الحارس الشخصي وهو يسير في ظل عميلته التي يحرسها، أثناء سيرها حول سيارتها السوداء لتفريغ حقائبها بها، وخلال لحظات يظهر رجل يقود موتوسيكل توصيل يتبع محال بيتزا ويركن وراء سيارة السيدة بينما مكان الحارس الشخصي في حالة تأهب قصوى ليضع نفسه بين المهاجم والمرأة التي يحرسها بهدف حمايتها من الهجوم المحتمل.



يتحرك المهاجم بسرعة للاقتراب من المرأة ويسحب شيئًا ما من جيبه، مما يدفع المرأة إلى الركض داخل الفندق بينما يسحب الحارس الشخصي سلاحه.



أطلق كلا الرجلان الطلقات النارية لكن المهاجم أجبر على الفرار بدراجته النارية عندما أطلق حارسها الشخصي النار باتجاهه.



وبالرغم من أن الدافع وراء الهجوم غير معروف، إلا أن مكسيكو سيتي لديها تاريخ حافل بالاغتيالات.





