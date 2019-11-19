ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. حارس شخصي ينقذ امرأة من الاغتيال على يد قاتل مأجور

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:12 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
كشفت لقطات مصورة من إحدى كاميرات المراقبة عن حارس شخصي سريع البديهة، يحمي عميلته من هجوم مميت من قاتل مأجور كان يتظاهر بأنه عامل توصيل بيتزا.

ووقع الحادث المثير في حوالي الثانية ظهرًا أمام مدخل فندق في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك.

ويمكن رؤية الحارس الشخصي وهو يسير في ظل عميلته التي يحرسها، أثناء سيرها حول سيارتها السوداء لتفريغ حقائبها بها، وخلال لحظات يظهر رجل يقود موتوسيكل توصيل يتبع محال بيتزا ويركن وراء سيارة السيدة بينما مكان الحارس الشخصي في حالة تأهب قصوى ليضع نفسه بين المهاجم والمرأة التي يحرسها بهدف حمايتها من الهجوم المحتمل.

يتحرك المهاجم بسرعة للاقتراب من المرأة ويسحب شيئًا ما من جيبه، مما يدفع المرأة إلى الركض داخل الفندق بينما يسحب الحارس الشخصي سلاحه.

أطلق كلا الرجلان الطلقات النارية لكن المهاجم أجبر على الفرار بدراجته النارية عندما أطلق حارسها الشخصي النار باتجاهه.

وبالرغم من أن الدافع وراء الهجوم غير معروف، إلا أن مكسيكو سيتي لديها تاريخ حافل بالاغتيالات.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول يسجل الهدف الأول في شباك مانشستر سيتي .. فيديو

أسطورة ريال مدريد يتغنى بـ محمد صلاح وفيرمينو وماني بعد هدف الملك.. شاهد

ساديو ماني يحرز الثالث لصالح ليفربول في شباك مانشستر سيتي ..فيديو

الدوري الإنجليزي.. داسيلفا يقلص الفارق لـ مانشستر سيتي ويسجل في ليفربول

ترشيحاتنا

يستحقوا التقطيع ومفيش قائد ولا روح.. عبد الظاهر السقا يهاجم لاعبي المنتخب

الثأر والمجد يحفزان المنتخب الأولمبي أمام جنوب أفريقيا.. الليلة

حكم عدم تنفيذ وصية دفن الميت.. دار الإفتاء توضح الشروط والواجبات

سلطان بن زايد.. رحل جسده وبقيت بصماته الخالدة

أكبر المحميات الطبيعية.. سيوة واحة العيون الكبريتية التى شهدت على تتويج الإسكندر الأكبر

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره..علي جمعة يكشفها

AdvertisementS

من رانيا يوسف ومي عمر لـ زوجة عماد متعب.. أبرز 10 إطلالات للمشاهير خلال أيام

صورة غير لائقة لممثلة في الجيم تثير الجدل.. والفنانة ترد

خد بالك من الفيشة ..أشياء تزيد من فاتورة الكهرباء

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة.. هذه أوصافهم التى جعلت الخالق يعرض عنهم

رضا عبد العال يشن هجوما على حسام البدري.. ويحدد أسماء للتعاقد معها بدلا منه

اخبار الرياضة.. مفاجأة ترك آل شيخ.. هجوم عدلي القيعي على اتحاد الكرة.. رسالة رمضان صبحي لزملائه بالمنتخب

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره..علي جمعة يكشفها

بـ اطلالة جذابة.. زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام

بعد ترك طفليهما في بير السلم.. تفاصيل جديدة في أزمة المطرب الشعبي شادي الأمير وطليقته

بعد أزمة صورها في الجيم.. معلومات عن الفنانة المغربية أسماء الخمليشي

أقوى دعاء مستجاب فورا من 9 كلمات أوصى رسول الله بترديده وقت المصيبة

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عروس تصل إلى حفل زفافها في سيارة إطفاء حرائق

أكبر المحميات الطبيعية.. سيوة واحة العيون الكبريتية التى شهدت على تتويج الإسكندر الأكبر

بفستان لامع .. مايا دياب تستعرض رشاقتها فى دبى