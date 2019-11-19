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أخبار العالم

تغيرات هوائية قادمة من إيران.. تفاصيل الحالة الجوية على السعودية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
طقس غير مستقر
طقس غير مستقر
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مـــيـــــس رضــــــا
تشهد سماء المملكة العربية السعودية طقسا غير مستقر حيث تتأثر العاصمة الرياض مُجددًا مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بأحوال جوية غير مستقرة، حيث تتكاثر السُحب وتتصاعد فرص سقوط الأمطار.

وأفاد بيان لهيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، بأن فرص هطول زخات من الأمطار على الرياض العاصمة تزداد حتى ساعات المساء، حيث تكون الأمطار ديمية الطابع بشكلٍ عام مع تواجد بعض البؤر المتوسطة خاصة فترة العصر والمساء الأولى.

وأوضح البيان، أن السحب الركامية تتشكل في أجزاء مُختلفة من القصيم وحائل حيث تهطل امطار رعدية خفيفة الشدة بشكلٍ عام ويتوقع ان تكون هذه السُحب عشوائية الإنتشار.

ويعود سبب حالة عدم الإستقرار الجوي إلى وجود منخفض جوي وكتلة هوائية باردة فوق إيران، حيث يبعث برياح باردة ورطبة نحو المملكة والتي تلتقي برياح دافئة ورطبة ايضًا قادمة من بحر العرب، حيث تكون نقطة تلاقي هذه الرياح في غرب ووسط المملكة تنشأ على إثرها السحب الركامية حسب ما ذكر بيان هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
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