تمنح لـ 6 فروع.. تفاصيل جائزة الإعلام السعودي في عامها الأول بالرياض

تشهد العاصمة السعودية الرياض، انطلاق أول منتدى للإعلام السعودي، والذي يجمع أكثر من 1000 مختص من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة واقع ومستقبل الصناعة الإعلامية.



ويجمع منتدى الإعلام السعودي في الرياض مطلع ديسمبر المقبل أكثر من 1000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة واقع الصناعة الإعلامية ومستقبلها، وتأثيرها على المجتمعات.



ويقام بالتزامن مع المنتدى حفل جائزة الإعلام السعودي، لتكريم المميزين وتحفيز المبدعين في المجال.



وتمنح الجائزة فى 6 فروع ، هي: الصحافة، الإنتاج المرئي، الإنتاج المسموع، التطبيق الإعلامي، الإعلام الريادي، شخصية العام، وتأتي الجائزة بهدف تعزيز التنافس والابتكار، وتُشجّيع الأعمال الإعلامية المهنية المتميزة.



وشهدت الجائزة فى عامها الأول في 766 مشاركة.. وتعمل لجان التحكيم على اختيار الأفضل من بينها.



ويتحدث خلال المنتدى وزراء وشخصيات دولية وإعلامية، من بينها الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، وماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأسامة نقلي السفير السعودي لدى مصر، ومستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل الحمر، وضياء رشوان نقيب الصحافيين المصريين، والكاتب الصحافي عماد الدين أديب. وستوجد ضمن المتحدثين أسماء دولية، منهم ريتشارد بين من «بي بي سي»، وريتشارد سبنسر من جريدة «التايمز» البريطانية، وسارة ستيوارت من وكالة «أ.ف.ب»، ومانابو كلبجاو من «أساهي شيمبون» اليابانية، ولاريسا عون من «سكاي نيوز».