ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تمنح لـ 6 فروع.. تفاصيل جائزة الإعلام السعودي في عامها الأول بالرياض

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:15 ص
جائزة الإعلام السعودى
جائزة الإعلام السعودى فى عامها الأول
Advertisements
مـــيـــــس رضـــــا
تشهد العاصمة السعودية الرياض، انطلاق أول منتدى للإعلام السعودي، والذي يجمع أكثر من 1000 مختص من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة واقع ومستقبل الصناعة الإعلامية.

ويجمع منتدى الإعلام السعودي في الرياض مطلع ديسمبر المقبل أكثر من 1000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة واقع الصناعة الإعلامية ومستقبلها، وتأثيرها على المجتمعات.

ويقام بالتزامن مع المنتدى حفل جائزة الإعلام السعودي، لتكريم المميزين وتحفيز المبدعين في المجال.

وتمنح الجائزة فى 6 فروع ، هي: الصحافة، الإنتاج المرئي، الإنتاج المسموع، التطبيق الإعلامي، الإعلام الريادي، شخصية العام، وتأتي الجائزة بهدف تعزيز التنافس والابتكار، وتُشجّيع الأعمال الإعلامية المهنية المتميزة.

وشهدت الجائزة فى عامها الأول في 766 مشاركة.. وتعمل لجان التحكيم على اختيار الأفضل من بينها.

ويتحدث خلال المنتدى وزراء وشخصيات دولية وإعلامية، من بينها الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، وماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأسامة نقلي السفير السعودي لدى مصر، ومستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل الحمر، وضياء رشوان نقيب الصحافيين المصريين، والكاتب الصحافي عماد الدين أديب. وستوجد ضمن المتحدثين أسماء دولية، منهم ريتشارد بين من «بي بي سي»، وريتشارد سبنسر من جريدة «التايمز» البريطانية، وسارة ستيوارت من وكالة «أ.ف.ب»، ومانابو كلبجاو من «أساهي شيمبون» اليابانية، ولاريسا عون من «سكاي نيوز».
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 32 دولة ..الإعلام الرياضى على أعتاب نقلة غير مسبوقة بعد الملتقى السعودى

فى نسخته الأولى.. وزراء وشخصيات دولية يتحدثون في ملتقى الإعلام السعودى

السعودية تحتفى بتجارب 3 دول كبرى فى مجال التحول الرقمي

الذكاء الاصطناعى على أجندة منتدى الإعلام السعودي

واقع صناعة الإعلام يتصدر أجندة فعاليات منتدى الإعلام السعودى الأول

الرياض على موعد مع أول حدث إعلامي من نوعه.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره..علي جمعة يكشفها

سلطان بن زايد.. رحل جسده وبقيت بصماته الخالدة

هاني حتحوت: أحمد فتحي مستمر في الأهلى رغم إغراءات بيراميدز.. وصفقة كهربا لم تحسم

7 وصفات غير تقليدية للقرنبيط .. أبرزها البيتزا واليخني

أسعار شيفروليه لانوس المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

موعد مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي في دورى أبطال إفريقيا

AdvertisementS

من رانيا يوسف ومي عمر لـ زوجة عماد متعب.. أبرز 10 إطلالات للمشاهير خلال أيام

صورة غير لائقة لممثلة في الجيم تثير الجدل.. والفنانة ترد

خد بالك من الفيشة ..أشياء تزيد من فاتورة الكهرباء

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة.. هذه أوصافهم التى جعلت الخالق يعرض عنهم

رضا عبد العال يشن هجوما على حسام البدري.. ويحدد أسماء للتعاقد معها بدلا منه

اخبار الرياضة.. مفاجأة ترك آل شيخ.. هجوم عدلي القيعي على اتحاد الكرة.. رسالة رمضان صبحي لزملائه بالمنتخب

بعد ترك طفليهما في بير السلم.. تفاصيل جديدة في أزمة المطرب الشعبي شادي الأمير وطليقته

بـ اطلالة جذابة.. زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره..علي جمعة يكشفها

بعد أزمة صورها في الجيم.. معلومات عن الفنانة المغربية أسماء الخمليشي

أقوى دعاء مستجاب فورا من 9 كلمات أوصى رسول الله بترديده وقت المصيبة

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عروس تصل إلى حفل زفافها في سيارة إطفاء حرائق

أكبر المحميات الطبيعية.. سيوة واحة العيون الكبريتية التى شهدت على تتويج الإسكندر الأكبر

بفستان لامع .. مايا دياب تستعرض رشاقتها فى دبى