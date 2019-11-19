القومي للمرأة: تنظيم اليوم العالمي للرجل تقدير وعرفان.. فيديو

قال الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس القومي للمرأة هو ذاته يتعاطف مع قضايا الرجل والأسرة، فهو يساند الطرف الذي يشعر بأن حقوقه ليست مستكملة في العالم الثالث، وأن القيم الثلاثة التي تؤدي لتطور المجتمع هي المساواة والعدالة والفرص المتكافئة.



وأضاف الدكتور حسن سند، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة ten الفضائية، أن بمناسبة اليوم العالمي للرجل، أن كل فرد ولد بحقوق فطرية وبسيطة يجب أن يحصل عليها ويشعر بها.



وذكر الدكتور حسن سند، أن أول من أطلق هذا اليوم هو رجل في جنوب الكاريبي عام 1999 عرفانا بوفاة والده وفضله عليه، وأنه يجب أن نزيد في مثل هذه الأيام لخلق حالة من الترابط الأسري، لأن هناك حالة من العقوق بين الآباء والأبناء بسبب التجريد الذي سببته مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد الدكتور حسن سند، ضرورة أن يوجد يوم للاحتفال بكل فرد في المجتمع من أم وأب وابن وغيرهم في المجتمع، للعرفان بوجودهم في حياة الآخرين والامتنان بما يقدموه للمجتمع، وهذه لتوطيد العلاقات وعودة لم شمل الأسرة.