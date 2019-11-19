هنفطر إيه .. كب كيك العجة بالخضراوات وعصير جوافة فريش

تعتبر وجبة الفطور من أكثر الوجبات الهامة، فهي ضرورية لمد الجسم بالطاقة في الصباح، لذلك سيكون من الجيد التنويع في وجبات الفطور من الأمور الضرورية وتساعد في الحفاظ على تناول هذه الوجبة الهامة.



تسنقدم اليوم وصفة كاب كيك العجة وفول بالطحينة للشيف ماجي حبيب .



- مقادير كب كيك العجة بالخضروات :-



- 5 بيضات

- دقيق

- بيكنج باودر

- لبن

- بسطرمة

- بقدونس – ريحان - زعتر جاف

- جبن مبشور

- بصل

- زيتون زيت/زبدة

- وسترشير صوص



- طريقة تحضير كب كيك العجة بالخضروات :-



* اخلطي البيض والدقيق والبيكنج باودر واللبن واضيفي إليهم قطع البسطرمة والبقدونس والبصل والزيتون.

* ادهني أكواب الكب كيك بالزيت ثم ضعي خليط البيض والخضراوات ثم الجبن المبشور وأدخليها فرن ساخن مدة 20 دقيقة ثم قدميها.



• مقادير عصير الجوافة :-

- جوافة

- مياة وسكر





• طريقة تحضير عصير الجوافة :-

يتم وضع جميع المقادير في الخلاط ثم تصفية العصير من البذر وتقديمه مع الفطار.

